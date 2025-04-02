В Таганроге повреждены 228 оконных проемов после атаки БПЛА

В Таганроге продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.
На месте побывал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, который лично проверил ход восстановительных работ и встретился с пострадавшими жителями. Специалисты осмотрели 71 квартиру и четыре частных дома.
— Всего повреждено 228 оконных проемов. Также получили повреждения 3 транспортных средства. Дома от коммуникаций не отключены, по оценке специалистов несущие конструкции домов не пострадали, — сообщила Светлана Камбулова.
Напомним, ЧП произошло поздним вечером 1 апреля.