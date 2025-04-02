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Юрист назвал ростовчанам допустимые сроки отключения воды

Без горячей воды не больше суток: юрист объяснил допустимые сроки отключений.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в эксклюзивном комментарии NEWS.ru разъяснил нормы допустимых отключений горячего водоснабжения.

Аварийные отключения могут длиться максимум 4 часа единовременно, не более 8 часов в месяц суммарно и в случае аварии на тупиковой магистрали — до 24 часов. Плановые отключения, или как их еще принято называть летние, должны длиться не больше двух недель.

В некоторых регионах отключения длятся весь летний период. Коммунальщики иногда злоупотребляют отключениями под видом ремонта для экономии ресурсов.

— В Госдуме рассматривали инициативу по установлению четких временных рамок для летних отключений на федеральном уровне, — отметил Адамс.