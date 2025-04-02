В ГД внесли проект о запрете выгула собак опасных пород пьяными и детьми

«Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, не допускающее выгул таких животных без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.