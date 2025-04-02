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В ГД внесли проект о запрете выгула собак опасных пород пьяными и детьми

В ГД внесли проект о запрете выгула опасных собак пьяными и детьми до 16 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о запрете на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной.

«Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, не допускающее выгул таких животных без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что нормы, ограничивающие минимальный возраст лица, осуществляющего выгул собак, уже установлены в ряде регионов России.