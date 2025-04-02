В Тихом океане на глубине более 3 км нашли неизвестные науке моллюски

«В изученном регионе мы обнаружены три вида рода Axinulus, один из которых оказался новым для науки, а виды Axinulus krylovae и Axinulus oliveri впервые были отмечены в восточной части Тихого океана. Новый вид был описан, как Axinulus pentagonalis sp. nov. и обнаружен в Беринговом море и на океанических склонах Алеутских островов на глубинах 3 646 — 4 630 м. Главной отличительной особенностью этого вида является наличие уникальной скульптуры личиночной раковины», — рассказал участник экспедиции, старший научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Геннадий Каменев, которого цитирует пресс-служба.