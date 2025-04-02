В Тихом океане на глубине более 3 км нашли неизвестные науке моллюски

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ученые Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского (ННЦМБ ДВО РАН) с немецкими коллегами при поддержке Российского научного фонда обнаружили в северной части Тихого океана (Берингово море и Алеутский желоб) на глубинах свыше 3, а то и 4 тыс. м неизвестных доселе моллюсков. Об этом, как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, свидетельствуют данные морской экспедиции.
«В изученном регионе мы обнаружены три вида рода Axinulus, один из которых оказался новым для науки, а виды Axinulus krylovae и Axinulus oliveri впервые были отмечены в восточной части Тихого океана. Новый вид был описан, как Axinulus pentagonalis sp. nov. и обнаружен в Беринговом море и на океанических склонах Алеутских островов на глубинах 3 646 — 4 630 м. Главной отличительной особенностью этого вида является наличие уникальной скульптуры личиночной раковины», — рассказал участник экспедиции, старший научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Геннадий Каменев, которого цитирует пресс-служба.
Алеутский желоб является самым длинным океаническим желобом. Он простирается на 4 000 км от Командорских остров до восточных Алеутских островов, максимальная глубина составляет 7 822 м. Международный научный коллектив получил новые сведения о глубоководной фауне Берингова моря и Алеутского желоба в ходе экспедиции «AleutBio» летом 2022 года на немецком исследовательском судне «Sonne». К настоящему времени завершено подведение итогов экспедиции, результаты опубликованы в журнале Progress in Oceanography.
«Высокое видовое богатство моллюсков характерно для многих глубоководных районов (глубины более 3 000 м) северо-западной части Тихого океана. Из 82 видов двустворчатых моллюсков, которые были найдены в ходе этой работы, нашим ученым 42 удалось идентифицировать до уровня вида. Остальная часть видов, пока не поддающихся точному определению, вероятно, являются новыми для науки», — отметили в пресс-службе.
Анализ, в частности, позволил установить, что глубоководные океанические желоба не являются естественной преградой в распространении большинства глубоководных видов моллюсков, обитающих в северной части Тихого океана.
Участие российских ученых в интенсивных экспедиционных исследованиях, как подчеркнули в пресс-службе, важно для формирования научно обоснованной оценки глубоководных биологических ресурсов, разработке подходов к рациональному природопользованию океанских глубин и сохранению уникальных глубоководных экосистем.