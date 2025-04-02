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В Ростове в 2025 году обновят дорожное покрытие на 37 улицах

Ростов-на-Дону готовится к масштабному обновлению дорожной сети в текущем году.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в текущем году обновят дорожное покрытие на 37 улицах. Об этом на своей странице сообщил глава Ростова Александр Скрябин.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в следующем году запланирована комплексная модернизация дорожного полотна. Планируется также провести капитальный ямочный ремонт на площади 34 тыс. квадратных метров.

Главный ориентир работы — это потребность горожан. Ремонт будет проводиться на основании анализа обращений жителей и данных мониторинга состояния дорог.

Администрация города подчеркивает, что такой подход позволит не просто латать существующие «проблемы», но создавать долговечную и удобную транспортную сеть, соответствующую потребностям растущего города.