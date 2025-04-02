В Пулково запустили авиасообщение с Брестом

Россия и Беларусь отмечают День единения народов. В честь этого праздника белорусская авиакомпания запустила прямые рейсы из Петербурга в Брест. Время в полете занимает всего 1 час 45 минут.
— Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам, — сообщает пресс-служба Аэропорта Пулково.
Первый запуск прошел с торжественной церемонией: с музыкальным сопровождением и в присутствии официальных лиц. Организаторы устроили традиционную водную арку для борта авиакомпании.
К слову, петербуржцы выбирают заграничные направления на весенние праздники и каникулы. Особой популярностью пользуются прямые рейсы из Пулково в Турцию, Египет, ОАЭ и Таиланд.