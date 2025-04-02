Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пулково запустили авиасообщение с Брестом

Первый самолет из Петербурга в Брест вылетел в 18:55.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Беларусь отмечают День единения народов. В честь этого праздника белорусская авиакомпания запустила прямые рейсы из Петербурга в Брест. Время в полете занимает всего 1 час 45 минут.

— Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам, — сообщает пресс-служба Аэропорта Пулково.

Первый запуск прошел с торжественной церемонией: с музыкальным сопровождением и в присутствии официальных лиц. Организаторы устроили традиционную водную арку для борта авиакомпании.

К слову, петербуржцы выбирают заграничные направления на весенние праздники и каникулы. Особой популярностью пользуются прямые рейсы из Пулково в Турцию, Египет, ОАЭ и Таиланд.