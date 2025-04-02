Шум от строек в Москве обещают снизить на 40 процентов

«В 2024 году наш комитет вместе с департаментом информационных технологий внедрил систему мониторинга шума на пяти площадках девелоперов, — рассказал он на пресс-конференции. — Это позволило фиксировать отклонения и оперативно устранять нарушения еще до поступления жалоб от горожан». Итог, по его словам, такой: уровень шума от строек стал меньше на 40 процентов.
Добиться таких результатов помогла установка на стройках датчиков шума. «Мы готовы распространить эту практику и на другие строительные площадки города», — заявил Антон Слободчиков.
Работа предстоит большая, так как в настоящее время из 2514 строек камерами наблюдения, где есть и датчики шума, оборудованы лишь 536 площадок или каждая пятая, где установлено порядка 1000 приборов. Установленные на них камеры подключены к городской Единой цифровой системе хранения данных. «До конца года мы планируем, что все стройки города будут оснащены средствами контроля», — сказал Антон Слободчиков. По его словам, это позволит повысить прозрачность и безопасность всего строительного процесса, а также минимизировать его влияние на городскую среду".
Требования к техническим средствам объективного контроля, порядок их размещения, а также формат и способы передачи данных в единый центр уже разработаны, отметил глава ведомства. И если раньше застройщики могли устанавливать средства видеонаблюдения по собственному усмотрению, то с 2025 года они обязаны соблюдать правила, установленные правительством Москвы. Причем, оснащение одной площадки обойдется им от 500 тысяч до двух миллионов рублей, что, по мнению главы контрольного ведомства, никак не скажется на стоимости девелоперских проектов.
Добиться тишины в доме, где шумит неисправное оборудование — вентиляция, кондиционеры и другая техника, москвичам поможет новая услуга, которую недавно начали оказывать в МосгорБТИ. Специалистов этой инспекции можно пригласить, и они с помощью высокоточных приборов замерят уровни звука и вибрации в помещении, сравнят их с нормативными и выдадут заключение, которое может помочь призвать нарушителей к порядку, в том числе и в суде.
Напомним, норма уровня звука в квартире днем — 55 дБ, а ночью — 45 дБ. Причем, уровень шума, создаваемого в жилых помещениях системами вентиляции и другим инженерным и технологичным оборудованием, должен быть ниже этих параметров на 5 Дб. Шум до 90−100 дБ, который издает строительная техника, конечно же, не только мешает людям спать, но и вредит их здоровью.