Шум от строек в Москве обещают снизить на 40 процентов

Работа предстоит большая, так как в настоящее время из 2514 строек камерами наблюдения, где есть и датчики шума, оборудованы лишь 536 площадок или каждая пятая, где установлено порядка 1000 приборов. Установленные на них камеры подключены к городской Единой цифровой системе хранения данных. «До конца года мы планируем, что все стройки города будут оснащены средствами контроля», — сказал Антон Слободчиков. По его словам, это позволит повысить прозрачность и безопасность всего строительного процесса, а также минимизировать его влияние на городскую среду".