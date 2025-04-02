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Минобороны назвало соцгарантии для участников СВО приоритетом

Замглавы МО Цивилева: соцгарантии для участников СВО являются приоритетом.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Решение вопросов социальных гарантий в отношении участников спецоперации является безусловным приоритетом в работе военного ведомства России, заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

«Выполнение социальных гарантий в отношении участников СВО, в том числе начисление всех положенных денежных выплат, например, за активное участие в боевых действиях, уничтожение и захват военной техники противника, является безусловным приоритетом в работе министерства обороны», — заявила Цивилева.