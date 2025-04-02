Минобороны назвало соцгарантии для участников СВО приоритетом

«Выполнение социальных гарантий в отношении участников СВО, в том числе начисление всех положенных денежных выплат, например, за активное участие в боевых действиях, уничтожение и захват военной техники противника, является безусловным приоритетом в работе министерства обороны», — заявила Цивилева.