Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащие в России стали быстрее получать протезы

Цивилева: военнослужащие стали получать протезы в 3−4 раза быстрее.

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Благодаря Военно-социальному центру время оказания услуги по протезированию для российских военнослужащих сократилось до 3−4 месяцев, сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилёва.

«Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ отметила… благодаря центру бойцы, получившие тяжелые увечья в результате выполнения служебных задач, могут получить медицинские услуги по протезированию максимально близко к местам проживания. Это также сократило время протезирования и теперь в среднем это 3−4 месяца», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Замглавы ведомства подчеркнула, что для комфортного и качественного обеспечения протезами военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе выполнения боевых задач, был создан Единый стандарт протезирования. По её словам, работа организована на базе Военно-медицинской академии имени Кирова, где с 1 января действует Единый центр протезирования.

«Мы и дальше продолжим совершенствовать систему реализации социальных гарантий всем участникам специальной военной операции», — добавила Цивилева.