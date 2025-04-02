Военнослужащие в России стали быстрее получать протезы

«Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ отметила… благодаря центру бойцы, получившие тяжелые увечья в результате выполнения служебных задач, могут получить медицинские услуги по протезированию максимально близко к местам проживания. Это также сократило время протезирования и теперь в среднем это 3−4 месяца», — говорится в сообщении Минобороны РФ.