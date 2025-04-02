Военнослужащие в России стали быстрее получать протезы

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Благодаря Военно-социальному центру время оказания услуги по протезированию для российских военнослужащих сократилось до 3−4 месяцев, сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилёва.
«Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ отметила… благодаря центру бойцы, получившие тяжелые увечья в результате выполнения служебных задач, могут получить медицинские услуги по протезированию максимально близко к местам проживания. Это также сократило время протезирования и теперь в среднем это 3−4 месяца», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Замглавы ведомства подчеркнула, что для комфортного и качественного обеспечения протезами военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе выполнения боевых задач, был создан Единый стандарт протезирования. По её словам, работа организована на базе Военно-медицинской академии имени Кирова, где с 1 января действует Единый центр протезирования.
«Мы и дальше продолжим совершенствовать систему реализации социальных гарантий всем участникам специальной военной операции», — добавила Цивилева.