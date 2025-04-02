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Большинство обращений в ВСЦ решаются в сжатые сроки, заявило Минобороны

Цивилева: 90−95% обращений в Военно-социальный центр решаются в сжатые сроки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. 90−95% обращений на «горячую линию» в Военно-социальный центр решаются в максимально сжатые сроки, сообщили в Минобороны со ссылкой на заместителя главы ведомства Анну Цивилеву.

По данным министерства, с июля прошлого года начал работу Военно-социальный центр (ВСЦ), специалисты которого помогают участникам СВО и их родственникам с решением возникающих вопросов получения положенных выплат.

«Замглавы российского военного ведомства отметила, что 90−95% обращений на “горячую линию” ВСЦ решаются в максимально сжатые сроки. Сотрудники оперативно разыскивают необходимые документы и направляют ответы в электронном виде непосредственно заявителю», — говорится в сообщении.