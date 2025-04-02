В Ростове в парке Горького начался ремонт лестницы

В парке Горького начался срочный ремонт лестницы по поручению главы Ростова Александра Скрябина. Об этом сообщили на официальной странице администрации донской столицы.
После личного осмотра центральных улиц глава Ростова-на-Дону распорядился в ускоренном порядке отремонтировать изношенную лестницу в главном городском парке. Уже сегодня, 2 апреля, подрядчики приступили к восстановительным работам.
Напомним, что проблемный объект был выявлен во время рабочего объезда городских территорий. Кроме того, ростовчане часто оставляли просьбы по этому объекту.
Мэр лично проконтролировал начало ремонтных мероприятий.