В Госдуму внесли проект об уведомлении о пропаже животного

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об обязанности владельцев животного в течение трех дней уведомлять уполномоченные органы в случае его пропажи, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной.
«Законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 9 Федерального закона № 498-Ф3 пунктом 6, накладывающим на владельца животного обязанность по направлению уведомления о факте пропажи животного в уполномоченный орган, определяемый в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, в трехдневный срок со дня обнаружения подобного факта», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что закрепление такой нормы приведет к уменьшению общего числа безнадзорных животных, упрощению процесса поиска и идентификации пропавших животных, а также будет способствовать не только снижению уровня нагрузки на контролирующие органы, но и социальной напряженности.
«В некоторых странах законодательно закреплены требования о совершении обязательных действий владельцами животных при их пропаже. Например, согласно актуальным правилам, действующим в Республике Беларусь, владельцы собак, кошек обязаны в трехдневный срок ставить в известность районный, городской исполнительный комитет, местную администрацию района в городе, а также ветеринарное учреждение», — подчеркивается в документе.