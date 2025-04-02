В Госдуму внесли проект об уведомлении о пропаже животного

Отмечается, что закрепление такой нормы приведет к уменьшению общего числа безнадзорных животных, упрощению процесса поиска и идентификации пропавших животных, а также будет способствовать не только снижению уровня нагрузки на контролирующие органы, но и социальной напряженности.