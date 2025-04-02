Минобороны рассказало о работе центра помощи участникам СВО

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр обороны РФ держит под постоянным контролем проблемные вопросы обеспечения, лечения, реабилитации и оказания других мер поддержки участникам СВО, которые оперативно решаются, с июля прошлого года начал работу Военно-социальный центр, специалисты которого помогают участникам СВО, их родственникам, заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.