Волгоград включили в число городов с благоприятной средой для жизни

Волгоград признан благоприятным для проживания, этот статус присвоен и другим городам Волгоградской области.
Специалисты проводили расчет индекса качества городской среды, основываясь на данных, полученных от МВД России, Минкультуры РФ, регионов, других структур и ведомств. Учитывались безопасность, экологичность, комфортность, современность и актуальность среды и др.
Отметим, что статус благоприятных для проживания был присвоен городам, набравшим от 181 балла. Это Волгоград (184 балла), город Волжский (224 балла), Котово (230 баллов), Камышин (218 баллов), Серафимович (214 баллов), Михайловка (214 баллов), Фролово (230 баллов), Николаевск (201 балл), Жирновск (241 балл), Дубовка (205 баллов) и Урюпинск (239 баллов).
По информации Минстроя РФ, по России доля городов с благоприятной средой составила порядка 82,4% (920 городов).
Напомним, Волгоградская область находится в числе регионов-лидеров по созданию комфортной городской среды. Задачи по обустройству внутридворовых и общественных пространств были поставлены губернатором Андреем Бочаровым. За 10 лет в области реализовано порядка 2,2 тыс. проектов благоустройства. Начиная с 2022 года в соответствии с решением губернатора муниципалитеты ежегодно получают из областного бюджета дополнительные средства на содержание обустроенных территорий.