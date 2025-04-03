Волгоград включили в число городов с благоприятной средой для жизни

Напомним, Волгоградская область находится в числе регионов-лидеров по созданию комфортной городской среды. Задачи по обустройству внутридворовых и общественных пространств были поставлены губернатором Андреем Бочаровым. За 10 лет в области реализовано порядка 2,2 тыс. проектов благоустройства. Начиная с 2022 года в соответствии с решением губернатора муниципалитеты ежегодно получают из областного бюджета дополнительные средства на содержание обустроенных территорий.