Хозяев домашних животных хотят обязать уведомлять об их пропаже: подробности

Предполагается, что это требование к владельцам животных позволит не только быстрее находить сбежавших питомцев, но и сократит количество бродячих кошек и собак. Как следствие — это поможет снизить социальную напряжённость, вызванную безнадзорными животными. В документе также уточняется, что подобный закон успешно действует в Белоруссии.