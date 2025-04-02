Хозяев домашних животных хотят обязать уведомлять об их пропаже: подробности

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому владельцы домашних животных будут обязаны уведомлять уполномоченные органы об их пропаже. Если законопроект примут — условный хозяин собаки, если та убежит, должен будет незамедлительно оповестить об этом районную администрацию или ветеринарную станцию.
«Законопроектом предлагается дополнить ч. 1 ст. 9 ФЗ № 498-Ф3 пунктом 6, накладывающим на владельца животного обязанность по направлению уведомления о факте пропажи животного в уполномоченный орган, определяемый в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, в трёхдневный срок», — говорится в пояснительной записке.
Предполагается, что это требование к владельцам животных позволит не только быстрее находить сбежавших питомцев, но и сократит количество бродячих кошек и собак. Как следствие — это поможет снизить социальную напряжённость, вызванную безнадзорными животными. В документе также уточняется, что подобный закон успешно действует в Белоруссии.
Ранее KP.RU сообщил, что ротвейлеров и алабаев могут внести в реестр потенциально опасных для человека пород собак в России.