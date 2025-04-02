Военкор Пегов: ВС РФ готовы к прорыву в Сумскую и Харьковскую области

Российские военные готовы к прорыву и активному продвижению в зоне спецоперации, сообщил военный корреспондент Семен Пегов в беседе с «360».
«Ребята на дерзком настрое, готовы идти дальше, готовы врываться в Сумскую область, в Харьковскую область продвигаться. В целом настроение дерзкое, скажем так», — сказал он.
Пегов, говоря об утратах, напомнил, что недавно в зоне СВО погибли несколько его коллег, среди которых Анна Прокофьева.
Ранее сообщалось, что украинские морпехи пытались сбежать из Басовки Сумской области.
Также в районе Веселовки украинские военные трижды безуспешно пытались контратаковать с применением боевых машин пехоты.