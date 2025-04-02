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Военкор Пегов: ВС РФ готовы к прорыву в Сумскую и Харьковскую области

Военкор отметил, что российские военные готовы идти дальше.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные готовы к прорыву и активному продвижению в зоне спецоперации, сообщил военный корреспондент Семен Пегов в беседе с «360».

«Ребята на дерзком настрое, готовы идти дальше, готовы врываться в Сумскую область, в Харьковскую область продвигаться. В целом настроение дерзкое, скажем так», — сказал он.

Пегов, говоря об утратах, напомнил, что недавно в зоне СВО погибли несколько его коллег, среди которых Анна Прокофьева.

Ранее сообщалось, что украинские морпехи пытались сбежать из Басовки Сумской области.

Также в районе Веселовки украинские военные трижды безуспешно пытались контратаковать с применением боевых машин пехоты.