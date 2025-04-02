Если нет аптечки: какие народные методы быстро помогут при травме

Получить травму во время прогулки на природе, выезда на шашлыки или на даче — дело минутное. И, к сожалению, не всегда в экстренной ситуации под рукой может оказаться аптечка. Как быстро оказать помочь себе и ребенку народными способами, сообщила в беседе с «РИАМО» врач-педиатр Екатерина Морозова.