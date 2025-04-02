Если нет аптечки: какие народные методы быстро помогут при травме

Получить травму во время прогулки на природе, выезда на шашлыки или на даче — дело минутное. И, к сожалению, не всегда в экстренной ситуации под рукой может оказаться аптечка. Как быстро оказать помочь себе и ребенку народными способами, сообщила в беседе с «РИАМО» врач-педиатр Екатерина Морозова.
— Если вы или ваш ребенок получили небольшую царапину или порез, очистите рану от видимых загрязнений. Если под рукой нет аптечных средств, можно воспользоваться народными методами: промойте раствором соды, крепким солевым раствором, настоем ромашки или даже водкой, — посоветовала доктор.
Медик подчеркнула, что даже небольшая ранка, если ее не обработать, может стать источником инфекции. После обработки надо закрыть повреждение повязкой или заклеить пластырем.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что при вывихах и переломах необходимо обездвижить ребенка, наложив шину. Для этого подойдет плотный картон или фанера, которая фиксируется с помощью бинта или другого подручного материала. Если имеет место вывих плеча, стоит поместить руку в повязку из косынки с завязанными уголками на шее.