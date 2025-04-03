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Участнику ВОВ Степану Кузнецову вручили знак Почетного жителя Краснодара

Участник Великой Отечественной войны Степан Степанович Кузнецов получил знак Почетного гражданина города Краснодара.

Источник: администрация Краснодара

Ветерану Великой Отечественной войны Степану Кузнецову был вручен знак отличия «Почетный гражданин города Краснодара». Присвоение звания было осуществлено по распоряжению Президента Российской Федерации.

Ветеран начал свой боевой путь в 1944 году, будучи призванным в танковый полк. Он принимал непосредственное участие в сражениях против бандеровских группировок в Западной Украине. После окончания войны Степан Степанович продолжил службу в армии, окончив офицерские курсы.

За свои заслуги он был удостоен множества наград, среди которых медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I и II степени, «XXX лет Советской армии и флота», орден Отечественной войны II степени, а также юбилейные медали.

Стоит отметить, что звания «Почетный гражданин города Краснодара» были удостоены 56 ветеранов Великой Отечественной войны.