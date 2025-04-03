Участнику ВОВ Степану Кузнецову вручили знак Почетного жителя Краснодара

Ветерану Великой Отечественной войны Степану Кузнецову был вручен знак отличия «Почетный гражданин города Краснодара». Присвоение звания было осуществлено по распоряжению Президента Российской Федерации.
Ветеран начал свой боевой путь в 1944 году, будучи призванным в танковый полк. Он принимал непосредственное участие в сражениях против бандеровских группировок в Западной Украине. После окончания войны Степан Степанович продолжил службу в армии, окончив офицерские курсы.
За свои заслуги он был удостоен множества наград, среди которых медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I и II степени, «XXX лет Советской армии и флота», орден Отечественной войны II степени, а также юбилейные медали.
Стоит отметить, что звания «Почетный гражданин города Краснодара» были удостоены 56 ветеранов Великой Отечественной войны.