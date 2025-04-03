Участнику ВОВ Степану Кузнецову вручили знак Почетного жителя Краснодара

За свои заслуги он был удостоен множества наград, среди которых медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I и II степени, «XXX лет Советской армии и флота», орден Отечественной войны II степени, а также юбилейные медали.