Бастрыкин не стал молчать, узнав о рассаднике мигрантов в Москве

Бастрыкину доложат о ходе проверки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту незаконного размещения мигрантов в Москве. Об этом сообщается в telegram-канале «Следком».
«Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту организации незаконной миграции в одном из общежитий Москвы», — сообщается в telegram-канале «Следком». Отчитаться о результатах Бастрыкину должен руководитель ГСУ СК России по городу Москве Андрей Стрижов.
Ранее URA.RU писало о мигрантах, которые побежали прятаться в лесу, решив, что на них устроили облаву. Они работали на стройке в Москве. Около строящегося жилого комплекса «Восточное Бутово», заметив припаркованную полицейскую машину, по ошибке решили, что стражи порядка приехали за ними, поэтому бросились в лесополосу.