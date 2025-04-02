Бастрыкин не стал молчать, узнав о рассаднике мигрантов в Москве

Ранее URA.RU писало о мигрантах, которые побежали прятаться в лесу, решив, что на них устроили облаву. Они работали на стройке в Москве. Около строящегося жилого комплекса «Восточное Бутово», заметив припаркованную полицейскую машину, по ошибке решили, что стражи порядка приехали за ними, поэтому бросились в лесополосу.