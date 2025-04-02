РФ может играть в Сербии в случае возвращения в официальные турниры УЕФА

Он отметил, что основной приоритет — проведение игр на территории России, однако, если возникнет необходимость выступать на нейтральном поле, Сербия может стать подходящим вариантом.
Напомним, весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить российскую сборную и клубы от участия в соревнованиях под их эгидой.
Ранее стало известно, что сборная России может провести товарищеские матчи с Колумбией и Уругваем в 2026 году.