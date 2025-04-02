Врач перечислил самые полезные для здоровья напитки

Правильный рацион состоит не только из полезной пищи, но и из полезных напитков. О том, какие соки стоит добавить в меню, сообщил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-терапевт, гастроэнтеролог Шота Каландия.
— Черничный сок полезен для зрения, а также способствует сохранению молодости организма. А натуральный кофе стимулирует выработку коллагена, который помогает коже оставаться упругой и эластичной. Также он богат антиоксидантами и защищает клетки от воздействия свободных радикалов, — отметил доктор.
Врач также посоветовал добавить в рацион зеленый чай и, конечно, не забывать про питьевую негазированную воду, которая способствует нормальному функционированию всех органов и систем.
Кстати, тем, кто желает похудеть, рекомендуется заменить привычные лакомства на свежевыжатые фруктово-овощные соки, разбавленные водой, передает 360.ru.
Однако, не стоит забывать, что соки — это концентрированный продукт, наделённый большим количеством фруктозы и фруктовых кислот, что может нанести удар по поджелудочной железе и обмену глюкозы в организме, предупреждает телеканал «Царьград».