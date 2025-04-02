Правозащитница Дуб: пенсионерам нужно запретить выдавать кредиты онлайн

Эксперт по противодействию мошенникам Екатерина Дуб уверена, что россиянам пенсионного возраста стоит запретить оформлять кредиты онлайн. С таким предложением она выступила после поручения президента о возврате украшенных мошенниками средств, но при условии, что банк не предпринял никаких мер.
Пенсионеры являются самой уязвимой категорией, они могут легко угодить в лапы мошенников. Преступники часто представляются сотрудниками ЦБ, МВД, полиции.
— Самым эффективным инструментом противодействия, на мой взгляд, является так называемый период охлаждения, — говорит Екатерина Дуб Ридусу.
Как только человек получает кредит или пытается обналичить крупную сумму, ему стоит дать трое суток на период охлаждения, чтобы все взвесить. Иногда это может помочь, так как человек успеет рассказать родным и близким.
— На мой взгляд, людям старше 60 лет лучше вообще запретить брать кредиты в режиме онлайн, а обращаться непосредственно в банк, — сказала эксперт.