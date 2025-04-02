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Биолог рассказала, как узнать о болезни у питомца в домашних условиях

Биолог Татаренко: сухой горячий нос у собаки — повод обратиться к ветеринару.

Источник: Комсомольская правда

Заподозрить болезнь у собаки можно, обратив внимание на состояние ее носа. Дело в том, что орган обоняния — своеобразный градусник, сигнализирующий о температуре тела животного. Если нос горячий и сухой, то температура тела повышена, предупредила в беседе с NEWS.ru биолог Марина Татаренко.

— Если терморегуляция животного нарушена из-за перегрева или в результате заболевания и ослабления иммунитета, то нос у собаки горячий и сухой, это повод обратиться к ветеринару и обследовать собаку, — объяснила специалист.

Эксперт добавила, что также важно, чтобы нос у животного был чистым — на нем не должно быть трещинок, шелушения, болячек, гнойных и других выделений.

Ранее KP.RU сообщил, что также необходимо обратиться к специалисту за консультацией, если вы заметили, что собака утратила присущую ей активность: она много спит, малоподвижна, угнетена и безрадостна, при встрече с хозяином не проявляет реакцию или реагирует сдержанно, на призыв к прогулке и игре откликается очень вяло. Походка при этом может быть затруднена, голова опущена.