Биолог рассказала, как узнать о болезни у питомца в домашних условиях

Ранее KP.RU сообщил, что также необходимо обратиться к специалисту за консультацией, если вы заметили, что собака утратила присущую ей активность: она много спит, малоподвижна, угнетена и безрадостна, при встрече с хозяином не проявляет реакцию или реагирует сдержанно, на призыв к прогулке и игре откликается очень вяло. Походка при этом может быть затруднена, голова опущена.