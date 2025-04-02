Адвокат Падалко: Михаил Ефремов может быть дома уже к 9 апреля

Адвокат Юрий Падалко назвал дату, когда Михаил Ефремов вернется домой из белгородской колонии. Суд принял решение, что актер исправился за время отбывания наказания в ИК, и заслужил освобождение раньше срока.
Прошение об условно-досрочном освобождении было удовлетворено и скоро он окажется в кругу родных и близких.
Адвокат Юрий Падалко назвал дату, когда это случится.
— Если ничего не изменится, то Михаила Ефремова выпустят по УДО 9 апреля, — сообщил Падалко NEWS.ru.
В колонии Михаил Ефремов находится уже пять лет, там он оказался после аварии со смертельным исходом. В этом ДТП погиб курьер Сергей Захаров, в его машину врезался пьяный актер. Изначально Ефремов получил 8 лет лишения свободы, после этот срок был снижен на шесть месяцев.