Адвокат Падалко: Михаил Ефремов может быть дома уже к 9 апреля

В колонии Михаил Ефремов находится уже пять лет, там он оказался после аварии со смертельным исходом. В этом ДТП погиб курьер Сергей Захаров, в его машину врезался пьяный актер. Изначально Ефремов получил 8 лет лишения свободы, после этот срок был снижен на шесть месяцев.