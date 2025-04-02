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Инфекционист Кривонос: после укуса клеща нужно следить за состоянием месяц

Насекомое нужно показать в лабораторию, чтобы убедиться в его безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Из-за теплой весны клещи в этом году проснулись очень рано, в том числе, иксодовые. Заведующая отделом дезинсекции (с лабораторией энтомологии) Института дезинфектологии, ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Ксения Кривонос рассказала, что делать, если после прогулки в лес клещ смог присосаться к человеку.

Обнаружив кровососущего, нужно обратиться в поликлинику или травмпункт. Если такой возможности нет, то удаляйте клеща сами. Но нужно стараться не оторвать ему хоботок, через который передаются инфекции.

Используйте специальные приспособления, вроде ручки-лассо или клещеверта, либо пинцет, но это крайний случай.

— После удаления клеща обработайте ранку раствором йода или другим дезинфицирующим средством, — объясняет эксперт Ксения Кривонос в беседе с aif.ru.

Тело клеща нужно отправить в лабораторию. Положите его в плотно закрывающуюся емкость. В лаборатории клеща проверят на наличие опасных возбудителей. Если результат положительный, нужно обратиться к терапевту.

Если результат отрицательный, то в течении месяца все равно стоит наблюдать за своим состоянием и если появится ломота в мышцах, головные боли, повышение температуры, то нужно обратиться к врачу.

А вот раздавливать или пытаться «задушить» клеща маслом нельзя. Без воздуха он активнее отрыгивает содержимое своего желудка, где и находятся патогены, повышая риск инфицирования, рассказала «Газете.Ru» врач-педиатр Мария Медянцева.

Выходя на улицу, не забывайте о репеллентах. Но если на них аллергия, то можно использовать, например, уксус. Его можно разбавить с водой и использовать как спрей для обработки одежды и обуви, пишет Life.ru.

Надевайте на природу одежду светлых тонов, на которой легче заметить клещей, с длинными рукавами и штанинами. Обязательно заправляйте брюки в носки, а рубашку — в брюки. Надевайте головной убор или капюшон, пишет Rt.