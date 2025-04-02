Октябрина Ганичкина: полив поможет сохранить растения от мороза

Дачники во всю готовятся к новому сезону, многие торопятся высадить рассажу в грунт, но синоптики советуют не спешить, так как еще будут морозы. Даже в парниках ее будет непросто спасти.
Кандидат сельскохозяйственных наук и телеведущая Октябрина Ганичкина предупредила, что высаживать рассаду пока рано. Самое время только готовить грядки.
Если все-таки всходы оказались уже в открытом грунте, то можно постараться спасти растения. Легче всего спасти растения, использовав укрывной материал.
Розы или луковичные можно спрятать под нетканым укрывным материалом. Иногда хороший эффект дает окучивание.
Растения можно присыпать торфом или грунтом, также хорошо работает скорлупа кедрового ореха, кора лиственницы — они утепляют растения.
Например, клубнику или цветы можно накрыть пластиковыми бутылками. А деревьям подойдут каркасные укрытия.
В дополнение к укрывному материалу помогает пролив грядки.
— Место посадки можно полить и накинуть укрывной материал. Сырая земля и деревья не боятся холода, — сказала Ганичкина 360.ru, добавив, что влажность смягчит удар холода.
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