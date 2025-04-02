В Иркутской области из-за падения Ту-22М3 обесточены 210 домов

Это не первая авария с Ту-22М3 за последние два года. В августе 2024-го в Черемховском районе Иркутской области потерпел крушение ракетоносец этой же модели — самолет упал в поле. Разрушений на земле обнаружено не было. На борту находились четверо членов экипажа. Одного из летчиков спасти не удалось, он скончался в больнице. Другие пилоты получили травмы различной степени тяжести, среди которых множественные ушибы и переломы.