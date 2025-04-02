2 апреля Ura.ru Общество

Россияне смогут жаловаться на соседей за бытовую клевету

Россияне смогут жаловаться на соседей за клевету в упрощенном порядке. Законопроект, направленный на упрощение порядка привлечения к ответственности за бытовую клевету, принят Госдумой в первом чтении. Пострадавшие смогут обращаться в полицию с заявлением, где будут расследовать такие дела и передавать их в суд.