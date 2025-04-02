В гималайских предгорьях обнаружили кости виверры весом более 100 кг

Международная группа палеонтологов из США, Пакистана и Индии обнаружила два ранее неизвестных вида хищных млекопитающих, населявших предгорья Гималаев 5−10 миллионов лет назад.
Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Mammalian Evolution (JME).
Останки древних животных были найдены в отложениях Сиваликских гор на территории Индии. Один из видов, Circamustela bhapralensis, представлял собой небольшого хищника размером с хорька, мигрировавшего из Европы. Второй, Vishnuictis plectilodous, был гигантской виверрой весом более 100 кг, что значительно превышает размеры современных представителей семейства, чей максимальный вес не превышает 15 кг.
Это открытие расширяет представление о древних хищниках, таких как кошачьи, куницы и циветты, и свидетельствует о том, что экосистема Гималаев в позднем миоцене была гораздо сложнее, чем предполагалось ранее.
Исследователи также отмечают, что ранее считалось, будто мелкие хищники в Азии эволюционировали исключительно локально, однако Circamustela подтверждает существование связей между континентами.
Помимо этого, на эволюцию животных повлияли климатические изменения. Около 5 миллионов лет назад планета переживала период похолодания, что вынудило хищников адаптироваться: одни уменьшались в размерах, а другие, как Vishnuictis, напротив, становились гигантами.
По мнению ученых, изучение древних экосистем помогает лучше понять последствия современных климатических изменений.
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