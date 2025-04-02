В гималайских предгорьях обнаружили кости виверры весом более 100 кг

Останки древних животных были найдены в отложениях Сиваликских гор на территории Индии. Один из видов, Circamustela bhapralensis, представлял собой небольшого хищника размером с хорька, мигрировавшего из Европы. Второй, Vishnuictis plectilodous, был гигантской виверрой весом более 100 кг, что значительно превышает размеры современных представителей семейства, чей максимальный вес не превышает 15 кг.