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Что можно и нельзя делать в Фомин день 3 апреля, который называют Катаники

Узнали, что можно и нельзя делать 3 апреля на Фомин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 3 апреля вспоминает святого Фому. В народе празднуют Фомин день. Также у праздника есть еще два названия — день Водяного и Катаники. Последнее связано с тем, что в названную дату в последний раз катались на санках.

Что нельзя делать 3 апреля.

Запрещено как менять, так и стирать постельное белье. Считается, что можно лишиться сна. Не следует поливать комнатные растения. Предки верили, что они начнут забирать богатство и счастье у членов семьи, а также спровоцируют ссоры.

Что можно делать 3 апреля.

По традиции, 3 апреля всегда проводили в кругу семьи. А еще старались задобрить водяного, который в названный день просыпался. Ему приносили мед, черный хлеб, масло и деньги.

Согласно приметам, большое количество березового сока говорит о том, что лето выдастся дождливым. Вместе с тем на снегопад в скором времени указывает бледный месяц.

Тем временем синоптики предупредили про резкое похолодание и снег в Беларуси.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется апрель 2025 года в Беларуси: «Настоящая весна наступает».

Вместе с тем ученые назвали даты магнитных бурь в апреле 2025 года — что ждать белорусам.