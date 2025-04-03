Что можно и нельзя делать в Фомин день 3 апреля, который называют Катаники

Православная церковь 3 апреля вспоминает святого Фому. В народе празднуют Фомин день. Также у праздника есть еще два названия — день Водяного и Катаники. Последнее связано с тем, что в названную дату в последний раз катались на санках.
Что нельзя делать 3 апреля.
Запрещено как менять, так и стирать постельное белье. Считается, что можно лишиться сна. Не следует поливать комнатные растения. Предки верили, что они начнут забирать богатство и счастье у членов семьи, а также спровоцируют ссоры.
Что можно делать 3 апреля.
По традиции, 3 апреля всегда проводили в кругу семьи. А еще старались задобрить водяного, который в названный день просыпался. Ему приносили мед, черный хлеб, масло и деньги.
Согласно приметам, большое количество березового сока говорит о том, что лето выдастся дождливым. Вместе с тем на снегопад в скором времени указывает бледный месяц.
Тем временем синоптики предупредили про резкое похолодание и снег в Беларуси.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется апрель 2025 года в Беларуси: «Настоящая весна наступает».
Вместе с тем ученые назвали даты магнитных бурь в апреле 2025 года — что ждать белорусам.