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Названы продукты для улучшения работы кишечника

Гастроэнтеролог Мельникова посоветовала съедать ежедневно 30 граммов клетчатки.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы улучшить работу кишечника, обязательно включите в свой рацион растительную клетчатку — подойдут овощи, фрукты или зелень. Об этом рассказала изданию «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

— Рекомендуется включить в рацион растительную клетчатку — ежедневно съедать 25−30 граммов. Получить ее можно из фруктов, овощей, бобовых. Это улучшит перистальтику кишечника, предотвратит образование запоров, подавит рост условно-патогенных микроорганизмов, — объяснила медик.

Также она посоветовала включить в рацион квашеную капусту, морковь, редис, свеклу, кабачки, оливковое масло.

Ранее 360.ru сообщил, что для здоровья кишечника также полезно употребление пробиотических йогуртов и пребиотиков. Последние упомянутые компоненты присутствуют в луке, чесноке, цикории, фасоли и холодном картофеле.

А вот если регулярно употреблять фастфуд, то состав микробиома кишечника будет постепенно нарушаться, что приведёт к негативным последствиям для всего организма, передает Life.ru.