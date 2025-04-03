Названы продукты для улучшения работы кишечника

Чтобы улучшить работу кишечника, обязательно включите в свой рацион растительную клетчатку — подойдут овощи, фрукты или зелень. Об этом рассказала изданию «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
— Рекомендуется включить в рацион растительную клетчатку — ежедневно съедать 25−30 граммов. Получить ее можно из фруктов, овощей, бобовых. Это улучшит перистальтику кишечника, предотвратит образование запоров, подавит рост условно-патогенных микроорганизмов, — объяснила медик.
Также она посоветовала включить в рацион квашеную капусту, морковь, редис, свеклу, кабачки, оливковое масло.
Ранее 360.ru сообщил, что для здоровья кишечника также полезно употребление пробиотических йогуртов и пребиотиков. Последние упомянутые компоненты присутствуют в луке, чесноке, цикории, фасоли и холодном картофеле.
А вот если регулярно употреблять фастфуд, то состав микробиома кишечника будет постепенно нарушаться, что приведёт к негативным последствиям для всего организма, передает Life.ru.