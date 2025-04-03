Дедский сад: Буйнов, Эйфман и любимая актриса Высоцкого

Кино.
Ворон, 18+
Фото: 30WestКадр из фильма «Ворон».
Режиссер: Руперт Сандерс. В ролях: Билл Скарсгард, FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Джозетт Саймон, Лаура Бирн, Сами Буажила, Карел Добры, Джордан Болджер.
Российская телепремьера нового фэнтезийного экшен-триллера. Это ремейк культовой картины 1994 года и экранизация известного графического романа Джеймса О’Барра. Пожертвовав собой, чтобы спасти возлюбленную, Эрик застревает между мирами живых и мертвых. Вернувшись с того света, он не остановится ни перед чем, чтобы свести счеты с обидчиками. Отныне он Ворон, жаждущий справедливости.
6 апреля, 21:00, РЕН ТВ.
Батя 2. Дед, 12+
Фото: Централ ПартнершипКадр со съемок фильма «Батя 2. Дед».
Режиссер: Илья Учитель. В ролях: Евгений Цыганов, Андрей Андреев, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина.
Продолжение народного хита «Батя» — ностальгическая семейная комедия с Евгением Цыгановым. Во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику. Он становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь.
С 3 апреля в прокат.
Гипнозис, 18+
Фото: онлайн-кинотеатре OkkoКадр из фильма «Гипнозис».
Режиссер: Тимофей Жалнин. В ролях: Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова, Анастасия Волынская, Вера Сапунова, Анна Ливанова, Илья Оболонков.
Сериал расскажет историю трех друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром предсказывать будущее и священника, который может видеть прошлое. Все они, благодаря своим способностям, неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить нашим героям за то, что они сделали давным-давно.
С 3 апреля в онлайн-кинотеатре Okko.
Шерлок и дочь, 18+
Фото: Albion TelevisionКадр из фильма «Шерлок и дочь».
Режиссер: Брин Хиггинс, Эль-Майя Тэйлфизерс. В ролях: Блю Хант, Дэвид Тьюлис, Дюгрей Скотт, Пол Рейд, Ивана Миличевич.
Детективный сериал, показывающий под новым углом классическую историю о великом сыщике из Великобритании. После загадочного убийства матери молодая американка Амелия узнает, что ее пропавшим отцом, возможно, был сам Шерлок Холмс. Так она оказывается на пороге его дома. А Шерлок тем временем пытается спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон, которых держит в заложниках преступный синдикат во главе с Мориарти. Бойкая девушка приходит на помощь Холмсу, а он с помощью дедуктивного метода и сети своих информаторов пытается узнать тайну ее происхождения.
С 3 апреля в Амедиатеке.
Смерть единорога, 18+
Фото: ВольгаКадр из фильма «Смерть единорога».
Режиссер: Алекс Шарфман В ролях: Пол Радд, Дженна Ортега, Теа Леони, Уилл Поултер, Сунита Мани, Ричард Э. Грант, Энтони Кэрриган.
Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Но настоящее волшебство начнется с появлением родителей детеныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей, и теперь каждый получит по рогам.
С 3 апреля в прокате.
Театр.
Маленькая опера, 18+
Фото: пресс-служба Малого театра.
Режиссер: Владимир Драгунов. В ролях: Глеб Подгородинский, Станислав Сошников, Василий Дахненко, Александр Титоренко, Сергей Кагаков, Полина Лоран, Максим Хрусталёв, Наталия Афанасьева.
Спектакль создан на основе современной прозы. Инсценировку по мотивам одноименной повести Славы Сэ написала Елена Исаева. В постановке судьбы людей вершатся на фоне нелепости и парадоксальности. В голландском городке, оккупированном войсками рейха, происходят метаморфозы, которые организуют гротескное пространство войны и духовного насилия. Лишь любовь оберегает человека от утраты нравственных ценностей.
6 апреля, 18:00, Малый театр, Сцена на Большой Ордынке.
Старомодная комедия, 12+
Фото: пресс-служба Театра Гоголя.
Режиссер: Роман Самшин. В ролях: Олеся Железняк, Виктор Раков, Игорь Бочкин, Дмитрий Мальцев, Роман Рахимов, Денис Степанов, Илья Халмурзаев.
Спектакль по пьесе Алексея Арбузова. Написанная в 1975 году «Старомодная комедия» стала классикой советской драматургии. Двое людей с непростыми судьбами встречаются в доме отдыха у моря в Прибалтике. Она — чудаковатая гостья, он — главный врач санатория. Герои сближаются осторожно, внимательно приглядываясь друг к другу. Остерегаясь откровенности, которая может нечаянно обнажить незатянувшиеся душевные раны, они не торопятся признаться в позднем чувстве.
7 апреля, 19:00, Театр Гоголя.
Ничего, что я Чехоff, 16+
Фото: пресс-служба Театра «Модерн».
Режиссёр: Юрий Грымов. В ролях: Анна Каменкова, Александр Горелов, Александр Борисов, Мария Орлова, Надежда Меньшова, Алексей Багдасаров, Маина Чижевская.
Захватывающая история жизни и любви Михаила и Ольги Чеховых, людей, ставших символами театра и кинематографа. Он — великий педагог и режиссер, основал собственную актерскую школу, воспитал не одно поколение артистов, получивших мировую славу. Она — государственная актриса Третьего рейха, по некоторым сведениям, работала на три разведки одновременно. Спектакль переносит зрителей в первую половину XX века. Российская империя, Германия, Америка. Перед зрителями предстанут Лаврентий Берия и Адольф Гитлер, Константин Станиславский и Евгений Вахтангов, Ева Браун и Мэрилин Монро.
6 апреля, 19:00, Театр «Модерн».
Музеи.
Наум Грановский. Москва: от первых такси до олимпийских строек, 6+
Фото: пресс-служба Мультимедиа Арт Музея, Москва.
Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку классика российской фотографии Наума Грановского, приуроченную к его 115-летию. Он один из лучших архитектурных фотографов, и именно столица всегда была в фокусе его внимания. На снимках — уникальные свидетельства того, как стремительно менялся архитектурный облик города с середины 1920-х по 1980-е годы, а вместе с ним — жизнь москвичей. На выставке также представлена редкая кинохроника разных лет: работа рыночных площадей, извозчиков и такси, открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ныне ВДНХ) и бассейна «Москва».
До 1 июня, Галерея Люмьер.
Потом, вчера, сегодня, завтра, 16+
Фото: пресс-служба HSE ART GALLERYПамятник Пушкину из серии «Детские воспоминания», 1976, Леонид Бажанов.
Экспозиция памяти Леонида Бажанова (1945−2025) — большой проект о большом человеке, во многом определившем развитие российского искусства. Основу выставки составят материалы из его домашнего архива, многие из которых будут представлены публике впервые. Среди них — рукописные заметки, схемы с именами художников, письма коллегам и документы. Важный акцент экспозиции — художественные работы.
До 20 апреля HSE ART GALLERY.
Александр Дейнека. Контуры Победы, 12+
Фото: пресс-служба Q-ART GalleryЭскиз проекта памятника, Александр Дейнека.
Выставка приурочена к 125-летию со дня рождения художника Александра Дейнеки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозицию войдут 80 графических произведений военного периода из семейного собрания художника: наброски, зарисовки в блокнотах, эскизы к известным живописным полотнам 1940-х годов. Большая часть работ экспонируется впервые.
С 4 апреля до 10 мая, Q-ART Gallery.
Кастом особого назначения, 6+
Фото: пресс-служба ВДНХ.
Более 30 лучших кастомных мотоциклетных проектов России, созданных за последние 25 лет, представят на выставке. Она приурочена к 140-летию первого мотоцикла. Основу экспозиции составят впечатляющие технические и инженерные достижения, уникальные, порой дерзкие решения, благодаря которым создателей проектов можно по праву называть Кулибиными нашего времени.
С 9 по 13 апреля, Музей Гаража особого назначения ФСО России, ВДНХ.
Вечерняя школа для взрослых Политехнического музея, 12+
Фото: пресс-служба Политехнического музея.
Политехнический музей продолжает занятия в Вечерней школе для взрослых. Следующее в программе — «Астрономия: звезды». Участники узнают из чего состоят звезды и почему некоторые из них горят миллиарды лет, а другие — в десятки, сотни и даже тысячи раз меньше, а также о том, что собой представляют белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры.
7 апреля, 19:30, Библиотека имени Н. А. Некрасова. 10 апреля, 19:30, Библиотека № 19 имени Ф. М. Достоевского.
Архитектура времени, 12+
Фото: пресс-служба «Солодовни».
Выставка Аси Заславской, основой которой стал архив советского художника и дизайнера Геннадия Мишенева, который ей достался. Через изучение этого наследия родился проект, в котором современный художник вступает в диалог с прошлым, исследуя память, личные истории и архитектурные метафоры. Экспозиция включает произведения Аси Заславской, эскизы, фотографии Геннадия Мишенева.
С 5 апреля до 8 июля, Музей станка, Творческий кластер «Октава» (Тула).
Фестивали.
X весенний маркет современного искусства WIN-WIN, 16+
Фото: пресс-служба ЦСИ Винзавод.
120 участников представят свои работы на юбилейном маркете современного искусства WIN-WIN в ЦСИ «Винзавод». Он объединит лучшие работы и проекты в области современного искусства, продолжит развивать и поддерживать начинающих и талантливых авторов.
5 и 6 апреля, Цех Белого и Цех Красного, ЦСИ «Винзавод».
Космическая неделя, 6+
Фото: пресс-служба Музея криптографии/Антон Галецкий.
Событие посвящено Дню космонавтики. Всю неделю гости могут посетить выставку «При чем тут космос» о роли технологий в повседневности. А в выходные посетителей ждет специальная программа. Участник команды по созданию спутников, специалист марсианской имитационной миссии «Пилотируемая космонавтика: От Гагарина до полетов на Марс» Марат Айрапетян прочтет лекцию. В программе мастер-класс для детей по созданию космических мобилей. Также гостей ждет просмотр фильма «Время первых» о первом в истории выходе человека в открытый космос.
С 7 до 13 апреля, Музей криптографии.
Концерты.
Александр Буйнов: «А я — артист», 6+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр КазаковНародный артист России Александр Буйнов.
Юбилейный концерт народного артиста России Александра Буйнова. В этот вечер он отпразднует 75-летие. В программе как любимые всеми хиты, так и новые композиции. Гостей вечера ждут яркие музыкальные номера, неожиданные дуэты и сюрпризы от именитых гостей. Поздравить юбиляра на сцену выйдут Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Стас Михайлов, Игорь Николаев, Валерия, Александр Розенбаум, Владимир Винокур, Михаил Шуфутинский, Зара, Сосо Павлиашвили, Жасмин, Александр Маршал, балет Аллы Духовой «Тодес» и многие другие.
6 апреля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
Любимая актриса Высоцкого, 12+
Фото: пресс-служба Музея Высоцкого.
Вечер будет посвящен 85-летию со дня рождения народной артистки России Зинаиды Славиной, которую Владимир Высоцкий называл своей любимой актрисой. Легенда Таганки, одна из тех, кто начинал и создавал этот театр вместе с Юрием Любимовым. Еще студенткой Театрального училища имени Б. В. Щукина она сыграла в дипломном спектакле «Добрый человек из Сезуана», поставленном Юрием Петровичем по пьесе Бертольда Брехта. Этот спектакль стал первым в репертуаре новорожденного Театра на Таганке. 6 апреля Зинаиде Славиной исполнилось бы 85. В вечере примут участие Елена Санаева, Тамара Семина, Леонид Ярмольник, Наталья Сайко, Татьяна Лукьянова, Лариса Лужина, Жанна Болотова, Юрий Смирнов.
9 апреля, 19:00, Театрально-концертный зал, Музей Высоцкого.
Релакс в большом городе, 6+
Фото: пресс-служба Дома музыки.
Оркестр «Русская Филармония» представит проект «Релакс в большом городе». Музыкальный репертуар специально подобран, чтобы зрители на этом необычном концерте могли полностью расслабиться и зарядиться новыми силами и позитивной энергией. «Адажио» Альбинони, Вальс Шопена, «Лебедь» Сен-Санса, Summertime Гершвина, «Серенада лунного света» Глена Миллера, а также лирические дуэты из репертуара Андреа Бочелли и Селин Дион в исполнении солистки Большого театра России Дарьи Зыковой и солиста театра «Новая опера» Сергея Писарева. Дирижер -— заслуженный артист России Павел Сорокин.
5 апреля, 15:00, Дом музыки, Светлановский зал.
Эйфман-Гала, 6+
Двухактная концертная программа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Зрители увидят избранные фрагменты из всемирно известных спектаклей хореографа: «Анна Каренина», «Роден, ее вечный идол», «По ту сторону греха», «Чайковский. PRO et CONTRA», «Русский Гамлет», «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Искусно выстроенная драматургическая структура концерта поможет ценителям погрузиться в яркую историю художественной эволюции Театра и его утверждения в статусе одной из ведущих балетных компаний нашего времени.
9 апреля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
Борис Березовский и оркестр «Гнесинские виртуозы», 12+
Известный пианист Борис Березовский вместе с оркестром «Гнесинские виртуозы» представят новую программу, посвященную 80-летию Великой Победы. Поклонники услышат «Праздничную увертюру» Шостаковича, а также «Картинки с выставки» Мусоргского, Третий концерт для фортепиано с оркестром Прокофьева.
8 апреля, 19:00, Концертный зал Чайковского.
Мастер-классы.
Мастер-класс по авторской анимации, 12+
Мероприятие приурочено ко Дню российской анимации и станет настоящим событием для всех, кто интересуется авторской анимацией. Мастер-класс проведет режиссер, художник-постановщик, мультипликатор и сценарист Игорь Ковалёв. Его фильмы «Приключения капитана Врунгеля», «Следствие ведут колобки», «Ох, уж эти детки!» вошли в золотой фонд мировой анимации. Мастер расскажет, как сегодня это искусство расширяет границы жанра.
8 апреля, 17:00, Институт бизнеса и дизайна B&D.