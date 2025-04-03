Календарь на 3 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Жизнь современного человека невозможно представить без мобильного телефона. Сегодня он аккумулирует в себе массу функций: от непосредственно связи до управления «умным» домом. Но, конечно, первые мобильные телефоны были далеки от современных мини-компьютеров размером с ладонь. Первый в истории звонок по мобильному телефону совершил 3 апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер. Аппарат, по которому он звонил, был действительно мобильным и весил около килограмма. Вес разработок конкурентов в то время составлял около 14 кг. Спустя десятилетия 3 апреля было объявлено Днем рождения мобильного телефона. Сегодня эту неофициальную дату широко отмечают компании-производители гаджетов.