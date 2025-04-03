Календарь на 3 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

3 апреля во всем мире отмечают неофициальный День вечеринки. Также этот четверг посвящен дню рождения самого популярного гаджета XXI века — мобильного телефона. В старину на Руси 3 апреля чистили санки и убирали подальше до следующего сезона. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 3 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 3 апреля.
* ~День рождения мобильного телефона~
Жизнь современного человека невозможно представить без мобильного телефона. Сегодня он аккумулирует в себе массу функций: от непосредственно связи до управления «умным» домом. Но, конечно, первые мобильные телефоны были далеки от современных мини-компьютеров размером с ладонь. Первый в истории звонок по мобильному телефону совершил 3 апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер. Аппарат, по которому он звонил, был действительно мобильным и весил около килограмма. Вес разработок конкурентов в то время составлял около 14 кг. Спустя десятилетия 3 апреля было объявлено Днем рождения мобильного телефона. Сегодня эту неофициальную дату широко отмечают компании-производители гаджетов.
* ~Всемирный день вечеринки~
Этот неофициальный праздник появился в 1996 году в США. Толчком к его созданию стал выход фантастического романа «Полет» писательницы Ванны Бонты. В своем произведении автор описала идею общемировой вечеринки, которая объединит все человечество. Эта мысль так понравилась читателям, что в США вскоре появился неофициальный День вечеринки. Эту идею подхватили и другие страны, в том числе и Россия. По традиции 3 апреля — день зажигательных вечеринок в клубах.
* ~Всемирный день водных животных~
Этот международный экологический праздник, посвященный защите морских и пресноводных животных, отмечается с 2020 года. Его цель — привлечь внимание к таким проблемам как загрязнение океанов, чрезмерный вылов рыбы и браконьерство, разрушение естественных мест обитания и жестокое обращение с водными животными в индустрии развлечений (в дельфинариях и океанариумах). В этот день поводятся просветительские лекции и экологические акции, такие как уборка пляжей и других прибрежных зон от мусора.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 апреля в других странах.
День дурака — Эстония. В отличие от всего мира эта страна отмечает День смеха 3 апреля. Есть мнение, что таким образом эстонцы решили саркастически обыграть многочисленные шутки о прибалтийской медлительности. В День дурака в Эстонии традиционно разыгрывают друзей и коллег, устраивают юмористические шоу и баттлы.
День рыбных палочек и заварного крема — США. Этот необычный праздник вдохновлен легендарным эпизодом научно-фантастического сериала «Доктор Кто». В одной из сцен доктор наслаждается жареными рыбными палочками с ванильным кремом. Несмотря на то, что блюдо может показаться странным или даже отвратительным, многие поклонники сериала решили попробовать его на вкус и оценили. В 2012 году в честь него него учредили отдельную дату.
День отказа от скучной работы — США Еще один странный праздник, идея которого заключается в том, чтобы не ходить на работу, если она не предвещает веселья и удовольствия. Откуда он появился — не очень понятно, и свидетельств того, что американцы с их строгой рабочей культурой его активно отмечают, найти не удалось.
День бухгалтера и аудитора — Киргизия. В этот день в стране отмечают свой профессиональный праздник те, кто отвечает за то, чтобы дебет сошелся с кредитом и в сфере финансов было все прозрачно и стабильно.
Религиозные праздники 3 апреля.
* День памяти Святителя Кирилла, епископа Катанского (Сицилийского).
Святитель Кирилл родился в Антиохии — древнем городе на Ближнем Востоке, на юге современной Турции. Он был учеником апостола Петра и был назначен им епископом сицилийского города Катаны. Святитель Кирилл прославился своим благочестием, мудростью и чудесами. По легенде однажды, благодаря молитве святого в источнике очистилась вода, превратившись из горькой в чистую и сладкую. После кончины Святого Кирилла в глубокой старости его погребли на Сицилии.
* День памяти преподобного Серафима Вырицкого (Муравьева).
Серафим Вырицкий — иеросхимонах Русской православной церкви, широко почитаемый как старец и прозорливец. В начале 20-х годов ХХ века у старца Серафима проявился дар исцеления. До конца своих дней он помогал больным. В августе 2000 года канонизирован РПЦ в лике преподобных в сонме Собора новомучеников и исповедников Российских.
Народные праздники и приметы 3 апреля.
* Кирилл Катаник.
С давних времен на Руси чествовали епископа Кирилла Катанского. В народе считалось, что в этот день погода окончательно разворачивается в сторону весеннего тепла. Также этот день считался последним, когда можно прокатиться на санках с горы. После чего сани очищали и прятали подальше — до следующей зимы. «Реви — не реви, Катаник санки унес», — объясняли детям причину расставания с зимней забавой.
В народе считалось, что в этот день нельзя смотреть на небо: если заметишь падающую звезду — жди несчастья.
Приметы.
* Если птицы плещутся в лужах — погода будет теплой, а небо — ясным.
Какие исторические события произошли 3 апреля.
* 1502 год — стартовала четвертая экспедиция Христофора Колумба.
Дни рождения и юбилеи 3 апреля.
* В 1694 году родился Джордж Эдвардс — английский натуралист, «отец британской орнитологии».
Кто отмечает дни рождения.
* 86 лет исполняется Виктору Садовничему — ректору Московского государственного университета.