Москвичам пообещали морозы и снег до середины апреля

Ранее KP.RU сообщил, что похолодание ожидается не только в Москве, но и в соседних областях Центрального федерального округа — Рязанской, Тверской, Калужской, Владимирской, Ярославской, а также на северо-западе — в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. Более того, затоки холода возможны и в конце апреля, и даже в начале мая.