Москвичам пообещали морозы и снег до середины апреля

Похолодание пришло в Москву всерьез и надолго — жителям столицы не видать весны еще, как минимум, две недели. Об этом сообщил в беседе с изданием NEWS.ru руководитель прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов.
— Холодная погода будет держаться в Подмосковье вплоть до середины месяца, до 15 числа. Морозы будут до −5 градусов по области, дневная температура будет едва выше. Снег может лежать до середины апреля, — рассказал собеседник издания, уточнив, что пока речь идет о предварительном прогнозе.
Он уточнил, что понижение температуры начнется уже в предстоящие выходные — температура воздуха опустится до 0 градусов, пойдет мокрый снег.
Ранее KP.RU сообщил, что похолодание ожидается не только в Москве, но и в соседних областях Центрального федерального округа — Рязанской, Тверской, Калужской, Владимирской, Ярославской, а также на северо-западе — в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. Более того, затоки холода возможны и в конце апреля, и даже в начале мая.