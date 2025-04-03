Невропатолог назвала истинные причины нервных тиков у детей и взрослых

Нервные тики могут возникнуть у детей и взрослых, причиной этого могут быть заболевания, сильные эмоциональные переживания и даже хроническая усталость. Об этом сообщила в разговоре с «РИАМО» врач-невропатолог Галина Чудинская.
У детей тики часто возникают из-за стрессов, страхов или неврозов. У взрослых их могут провоцировать хроническая усталость, напряжение или повышенная возбудимость нервной системы, — объяснила доктор.
Она добавила, что иногда тики связаны с более серьезными проблемами: инфекциями, отравлениями, нарушением кровообращения или психическими расстройствами. Если тик становится частым, продолжительным, то важно вовремя обратиться за медицинской помощью.
Ранее «Известия» рассказали, что нервный тик иногда указывает на различные неврологические нарушения, например на развитие болезни Паркинсона. Также подергивание глаза может предупреждать о нехватке в организме микроэлементов и витамина В. Нередко провоцирует возникновение тика и аллергия.