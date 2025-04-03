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Найдены районы с самой дешевой арендой в Москве

«Газета.Ru»: снять квартиру в Старой Москве дешевле всего в Бирюлево и Вешняках.

Источник: Комсомольская правда

Для тех, кто прямо сейчас планирует арендовать квартиру в Москве, аналитики подготовили сравнительный рейтинг стоимости недвижимости в столице. В нем они определили самые недорогие районы Сарой Москвы, а также выяснили среднюю стоимость арендного жилья, результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».

— В марте самые недорогие квартиры сдавались в Бирюлево Западном, на втором месте оказались Вешняки, на третьем — Ивановское.

Уточняется, что стоимость аренды жилья в этих районах варьируется в среднем от 51,1 до 52,9 тысяч рублей.

Средняя же стоимость однокомнатной квартиры по всем районам в Москве составляет порядка 68 тысяч рублей.

При выборе съемного жилья лучше отдавать предпочтение квартирам, платеж за которые составляет не более 40% от общего получаемого дохода арендатора или семейного месячного бюджета. В эту долю стоит заложить и коммунальные платежи. При таком планировании расходов оплата аренды будет более комфортной, советуют «Известия».