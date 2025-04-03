Найдены районы с самой дешевой арендой в Москве

Для тех, кто прямо сейчас планирует арендовать квартиру в Москве, аналитики подготовили сравнительный рейтинг стоимости недвижимости в столице. В нем они определили самые недорогие районы Сарой Москвы, а также выяснили среднюю стоимость арендного жилья, результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».
— В марте самые недорогие квартиры сдавались в Бирюлево Западном, на втором месте оказались Вешняки, на третьем — Ивановское.
Уточняется, что стоимость аренды жилья в этих районах варьируется в среднем от 51,1 до 52,9 тысяч рублей.
Средняя же стоимость однокомнатной квартиры по всем районам в Москве составляет порядка 68 тысяч рублей.
При выборе съемного жилья лучше отдавать предпочтение квартирам, платеж за которые составляет не более 40% от общего получаемого дохода арендатора или семейного месячного бюджета. В эту долю стоит заложить и коммунальные платежи. При таком планировании расходов оплата аренды будет более комфортной, советуют «Известия».