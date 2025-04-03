Найдены районы с самой дешевой арендой в Москве

При выборе съемного жилья лучше отдавать предпочтение квартирам, платеж за которые составляет не более 40% от общего получаемого дохода арендатора или семейного месячного бюджета. В эту долю стоит заложить и коммунальные платежи. При таком планировании расходов оплата аренды будет более комфортной, советуют «Известия».