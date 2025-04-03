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На злой язык соседа можно пожаловаться в полицию: Госдума рассматривает проект о бытовой клевете

В России упростят привлечение к ответственности за бытовую клевету.

Источник: Комсомольская правда

В России могут упростить алгоритм привлечения к ответственности за бытовую клевету. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Государственная дума, информирует RG.RU.

Сообщается, что в случае принятия закона полиция будет заводить дела в ситуации, когда, допустим, сосед наговорил на соседа, и передавать их в суд. Поправки, упрощающие привлечение клеветников к ответственности, могут быть внесены в Уголовно-процессуальный кодекс.

Напомним, бытовой клеветой считается сознательное распространение лживых утверждений с целью навредить человеку либо вызвать у него неприятные эмоции. В настоящее время это считается делом частного обвинения.

Тем временем 37-летний житель Новосибирска Артем Карпов утверждает, что его оклеветали, используя портал «Госуслуги». По словам мужчины, в его медицинскую карту вписали выезд скорой для оказания помощи в связи с отравлением наркотиками в то время, как он не употребляет запрещенные вещества и не обращался к медикам в указанный день. Подробности читайте здесь на KP.RU.