На злой язык соседа можно пожаловаться в полицию: Госдума рассматривает проект о бытовой клевете

Тем временем 37-летний житель Новосибирска Артем Карпов утверждает, что его оклеветали, используя портал «Госуслуги». По словам мужчины, в его медицинскую карту вписали выезд скорой для оказания помощи в связи с отравлением наркотиками в то время, как он не употребляет запрещенные вещества и не обращался к медикам в указанный день. Подробности читайте здесь на KP.RU.