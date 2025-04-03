Скрытый вред шоколада: кому строго запрещено сладкое лакомство

Шоколад — популярное лакомство, однако, употреблять его можно в строго ограниченных количествах и далеко не всем. Об этом сообщила в разговоре с изданием NEWS.ru диетолог Алена Барредо.
— Состав горького шоколада должен быть абсолютно простой: какао, возможно содержание лецитина как эмульгатора и сахар. В молочном — молоко, сливки или сухое молоко. Если там есть еще какие-то примеси, то уже лучше его не приобретать. Суточная доза — 15−30 граммов, — подчеркнула собеседница издания.
Она подчеркнула, что речь идет о здоровых людях. Однако, есть и те, кому от шоколада лучше держаться подальше. Так, шоколад вреден для сердечников из-за содержания кофеина и теобромина, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Не следует увлекаться им и гипертоникам — из-за риска повышения артериального давления.
Ранее KP.RU сообщил, что шоколад с большим количеством сахара сложно назвать хоть сколько-нибудь полезным. Он содержит огромное количество калорий — натуральный горький в этом смысле полезнее.