Скрытый вред шоколада: кому строго запрещено сладкое лакомство

Она подчеркнула, что речь идет о здоровых людях. Однако, есть и те, кому от шоколада лучше держаться подальше. Так, шоколад вреден для сердечников из-за содержания кофеина и теобромина, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Не следует увлекаться им и гипертоникам — из-за риска повышения артериального давления.