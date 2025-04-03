Снайпер Коваль: пленные солдаты ВСУ умоляют не обменивать их

«Кого мы взяли в плен, кто сдался. То есть, понятное дело, что мы оставим его в живых, что будем пытаться их вывезти, так же как и своих ребят с ротацией. Вот его первые слова, когда они вышли из подвала, он сказал, цитирую: “Умоляю, не отдавайте на обмен”!», — сказал боец ВС РФ в беседе с РИА Новости.