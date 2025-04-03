Изменится оплата работы на майских праздниках. Кто получит больше, а кто меньше

— Например, работник в майские праздники работал в дни, которые по графику сменности были для него рабочими. Соответственно, эти дни оплачиваются за каждый час работы не менее чем в двойном размере или в одинарном, но потом сотрудник получит отгул. Бывает, работник отработал только часть смены. Тогда в повышенном размере оплачиваются часы, которые он фактически отработал в праздничный день, — рассказала Оксана Красовская.