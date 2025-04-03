В Москве с 12 по 14 мая пройдет I Форум «Технологии долголетия»

Впервые в этом году в рамках Форума «Технологии долголетия» пройдет I Образовательный форум «Эффективные технологии подготовки медицинских кадров: внедрение гериатрического подхода в обучение специалистов». На нем соберутся преподаватели медицинских вузов и факультетов, обучающих специалистов по направлению «гериатрия». Ученые, педагоги, практикующие врачи и специалисты социальной сферы обменяются опытом и знаниями. Участники мероприятия обсудят развитие гериатрического подхода в оказании медицинской помощи пожилым пациентам, а также подготовку специалистов в этой области.