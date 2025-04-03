В Москве с 12 по 14 мая пройдет I Форум «Технологии долголетия»

В Москве с 12 по 14 мая 2025 года впервые пройдет масштабный Форум «Технологии долголетия». Ведущие врачи и ученые из России и зарубежных стран обсудят вопросы, связанные с активным долголетием и здоровьем людей зрелого возраста.
Форум посвящен реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Технологии здоровья». Его организаторами выступают Министерство здравоохранения РФ, Российская академия наук, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Универститет) — ОСП Российский геронтологический научно-клинический центр, Российская ассоциация геронтологов и гериатров.
«Всероссийский Конгресс по геронтологии и гериатрии стал уже традиционным для врачей-гериатров. В этом году он проходит в девятый раз, претерпев колоссальные преобразования и превратившись в огромный Форум “Технологии долголетия”.
В рамках форума проводятся различные мероприятия, посвященные медицине здорового долголетия и долговременному уходу", — сообщили члены организационного комитета.
На площадке форума выступят ведущие эксперты: представители федеральных клиник и органов государственной власти, главные специалисты по гериатрии регионов, руководители некоммерческих организаций, представители фармацевтической отрасли. Участники мероприятия обсудят важные аспекты лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, нарушений опорно-двигательной системы и когнитивного здоровья. Специалисты поделятся удачными практиками развития помощи пожилым людям в российских регионах, расскажут о новых подходах в диагностике и лечении пациентов зрелого возраста.
Ведущими спикерами форума станут академик-секретарь отделения медицинских наук РАН, академик Российской академии наук Владимир Стародубов, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова Ольга Ткачева, академик РАН, ректор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов, директор Университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова Армаис Камалов и другие специалисты. В рамках форума состоится презентация книги «Старение человека», которую представит ее автор — профессор Ольга Ткачева.
В трехдневную программу форума войдут VI Съезд Российской ассоциации геронтологов и гериатров, конференция «Управление старением», Саммит союза госпиталей ветеранов войн, конференция «Россия — территория заботы», конференция «Гериатрия молодая».
Впервые в этом году в рамках Форума «Технологии долголетия» пройдет I Образовательный форум «Эффективные технологии подготовки медицинских кадров: внедрение гериатрического подхода в обучение специалистов». На нем соберутся преподаватели медицинских вузов и факультетов, обучающих специалистов по направлению «гериатрия». Ученые, педагоги, практикующие врачи и специалисты социальной сферы обменяются опытом и знаниями. Участники мероприятия обсудят развитие гериатрического подхода в оказании медицинской помощи пожилым пациентам, а также подготовку специалистов в этой области.
Кроме того, в рамках форума продет первый конгресс «Всероссийского общества молодых исследователей проблем старения». Для начинающих учёных и врачей проведут конкурс научных работ, III Всероссийскую Олимпиаду по гериатрии и геронтологии и обучающий Stand-up.