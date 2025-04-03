Наставник «Фенербахче» Моуринью схватил за нос тренера «Галатасарая» Бурука

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью во время матча Кубка Турции против «Галатасарая» оказался в центре скандала, схватив за нос наставника соперников Окана Бурука.
Ранее Бурук в одном из интервью назвал португальского специалиста «плаксой» из-за его жалоб на судейство, что, вероятно, стало причиной жесткого жеста со стороны Моуринью.
Концовка встречи также выдалась напряженной — между игроками обеих команд вспыхнула массовая потасовка, в результате которой арбитр вынес три удаления.
Несмотря на накал страстей, «Галатасарай» добился победы со счетом 2:1 и вышел в полуфинал национального Кубка, где встретится с «Коньяспором». В другом полуфинальном противостоянии «Трабзонспор» сыграет с победителем матча «Бешикташ» — «Гезтепе».
Между тем стало известно, что суд в Испании удовлетворил апелляцию бразильского футболиста Дани Алвеса, получившего тюремный срок по делу об изнасиловании.