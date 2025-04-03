Наставник «Фенербахче» Моуринью схватил за нос тренера «Галатасарая» Бурука

Несмотря на накал страстей, «Галатасарай» добился победы со счетом 2:1 и вышел в полуфинал национального Кубка, где встретится с «Коньяспором». В другом полуфинальном противостоянии «Трабзонспор» сыграет с победителем матча «Бешикташ» — «Гезтепе».