Маск назвал сообщения о его уходе с госслужбы фейком

Руководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) Соединённых Штатов Илон Маск заявил, что информация о том, что он якобы в ближайшие недели покинет свой пост, является «фейком».
Он прокомментировал пост пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт о том, что Маск уйдёт с госслужбы только тогда, когда его работа в Департаменте будет завершена.
Она опровергла сообщения средств массовой информации о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы рассказал своему окружению о предстоящем уходе Маска. Левитт назвала такие сообщения «мусором».
«Да, фейковые новости», — написал Маск.
Посты Левитт и Маска обнародованы в соцсети X*.
Напомним, в марте свыше 400 человек в городе Роквилл в американском штате Мэриленд приняли участие в акции против деятельности Маска на посту главы Департамента эффективности правительства Соединённых Штатов.
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