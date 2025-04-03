Al Masirah: авиация США нанесла удары по провинциям Йемена

Американские военные самолёты нанесли удары по провинциям Сана и Саада в Йемене, информирует телеканал Al Masirah.
В частности, в Сане удару подвергся автомобиль.
«США нанесли авиаудар по автомобилю гражданина в районе Кахаза», — говорится в сообщении.
Кроме того, ВВС Соединённых Штатов атаковали лагерь Кахлан в провинции Саада. Было нанесено несколько ударов.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что отдал приказ начать активные действия в отношении движения «Ансар Аллах». Американские военнослужащие наносят удары по объектам хуситов в Йемене.
Хуситы также атакуют объекты США. В частности, они наносят удары по авианосцу USS Harry Truman и другим американскими военным кораблям в Красном море.
Ранее сообщалось, что американским «супербомбам» не удалось пробить бункеры хуситов.