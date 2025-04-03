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Al Masirah: авиация США нанесла удары по провинциям Йемена

В частности, ВВС Соединённых Штатов атаковали лагерь Кахлан.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные самолёты нанесли удары по провинциям Сана и Саада в Йемене, информирует телеканал Al Masirah.

В частности, в Сане удару подвергся автомобиль.

«США нанесли авиаудар по автомобилю гражданина в районе Кахаза», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВВС Соединённых Штатов атаковали лагерь Кахлан в провинции Саада. Было нанесено несколько ударов.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что отдал приказ начать активные действия в отношении движения «Ансар Аллах». Американские военнослужащие наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Хуситы также атакуют объекты США. В частности, они наносят удары по авианосцу USS Harry Truman и другим американскими военным кораблям в Красном море.

Ранее сообщалось, что американским «супербомбам» не удалось пробить бункеры хуситов.