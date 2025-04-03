Психолог Хорс поделился способами борьбы с тревожностью

«Лазарус проводил эксперимент, в котором показывал одно и то же видео двум группам людей, но с разными толкованиями. В одном случае он говорил, что показываемая операция на ребенке — это ритуальное уродование среди австралийских аборигенов, в другом — что это спасение жизни при удалении аппендицита у ребенка с перитонитом. Результаты показали, что в зависимости от объяснений, реакция зрителей сильно различалась», — объяснил эксперт.