Психолог Хорс поделился способами борьбы с тревожностью

Тревога часто возникает не из-за внешних обстоятельств, а из-за того, как человек воспринимает эти обстоятельства. Об этом рассказал aif.ru практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс, предложив методы борьбы с тревожностью.
«Люди тревожатся не из-за того, какие обстоятельства есть у них в жизни или возможны в будущем. Это доказано огромным количеством научных исследований», — подчеркнул психолог.
В качестве примера Хорс поведал о классическом исследовании американского ученого Ричарда Лазаруса, которое помогает понять, как восприятие обстоятельств влияет на уровень тревожности.
«Лазарус проводил эксперимент, в котором показывал одно и то же видео двум группам людей, но с разными толкованиями. В одном случае он говорил, что показываемая операция на ребенке — это ритуальное уродование среди австралийских аборигенов, в другом — что это спасение жизни при удалении аппендицита у ребенка с перитонитом. Результаты показали, что в зависимости от объяснений, реакция зрителей сильно различалась», — объяснил эксперт.
Этот эксперимент, по словам Хорса, подтверждает важность того, как мы воспринимаем внешние обстоятельства.
«Важно взять ответственность на себя и сказать: я тревожусь не из-за каких-то обстоятельств или возможных обстоятельств, а из-за того, как они у меня растолкованы, как я к ним отношусь», — отметил психолог.
Он подчеркнул, что это изменение отношения к событиям позволяет человеку снизить тревогу, не воспринимая все как катастрофу.
Он также предложил один из методов работы с тревожностью — составление списка того, что в жизни идет так, как человек хотел.
«Фиксировать то, чего вы хотите, полностью и все. Фиксировать сферы вашей жизни: что, где и как происходит, а также записывать моменты, которые вам хотелось бы прожить, ощущить», — добавил он, объяснив, что такой подход помогает сфокусироваться на позитивных аспектах жизни и уменьшить негативные переживания.
Психолог также отметил, что тревога — это нормальная эмоция, и важно разрешить себе переживать ее.
«Тревожиться можно, и это нормально. Живой человек какой-то уровень тревоги испытывает, может испытывать. Как только мы запрещаем себе тревожиться и говорим, что не должно быть у меня тревоги, тут у нас появляется тревога из-за тревоги», — объяснил Хорс.
Ранее он также отмечал, что вечная усталость может быть следствием хронической тревоги.