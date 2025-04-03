Стало известно, жители каких регионов чаще всего покупают квартиры в ипотеку

Россияне продолжают брать жилье в ипотеку, несмотря на высокие ставки. Лидерами по числу ипотечных сделок оказалась в 2025 году, традиционно, Москва, к такому выводу пришли аналитики в результате исследования, результаты которого опубликовало издание «Газета.Ru».
— В абсолютных цифрах по объему взятых ипотек лидирует Москва. Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область", — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что именно количество ипотечных сделок в этих пяти регионах вместе составляют аж треть ипотечного рынка всей России.
Однако спрос на ипотеку высок и в других регионах страны, например, в Тыве, где жители нуждаются в квадратных метрах, или в Архангельске — здесь покупать выгодно за счет арктической ипотеки.
Ранее «Известия» сообщили, что ставки по базовым рыночным ипотечным программам снизились у ключевых игроков рынка — банки закладывают в стоимость своих продуктов возможность смягчения ключевой ставки уже во второй половине 2025-го. При этом первоначальный взнос по программам с господдержкой почти достиг трети от стоимости жилья.
С 1 апреля купить квартиру по семейной ипотеке теперь можно и на вторичном рынке в городах с низким уровнем жилищного строительства, напоминает RT.