Стало известно, жители каких регионов чаще всего покупают квартиры в ипотеку

Ранее «Известия» сообщили, что ставки по базовым рыночным ипотечным программам снизились у ключевых игроков рынка — банки закладывают в стоимость своих продуктов возможность смягчения ключевой ставки уже во второй половине 2025-го. При этом первоначальный взнос по программам с господдержкой почти достиг трети от стоимости жилья.