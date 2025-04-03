Daily Mail: США и Израиль готовят «сокрушительные удары» по Ирану

Соединённые Штаты и израильские власти намерены нанести удар по Ирану, пишет Daily Mail.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников в правительстве Израиля. Целью удара является ликвидация «угрозы», якобы исходящей от ядерной программы Тегерана.
В материале сказано, что сроки предполагаемой масштабной атаки ещё не определены, при этом не исключается, что удар возможен «через несколько недель».
Также издание напомнило, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп установил для иранской стороны «крайний срок демонтажа ядерного потенциала», который, вероятно, истекает во второй половине мая текущего года.
Вашингтон и Израиль решили подготовиться к «сокрушительным ударам» после доклада МАГАТЭ о "значительном увеличении запасов обогащённого урана в Иране.
Ранее в США заявили, что Иран может исчезнуть к сентябрю.
В Пентагоне подчеркнули, что Соединённые Штаты усилят военное присутствие на Ближнем Востоке.