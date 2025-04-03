В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Ранее Роспотребнадзор поддержал данное предложение, отметив, что существующие штрафные санкции не менялись с 2008 года и не стимулируют участников правоотношений к ответственному поведению. Сейчас согласно КоАП РФ (статье 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) предусмотрены штрафы для граждан — от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1000 до 2000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.