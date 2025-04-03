Вывезенным ВСУ жителям Курской области запрещали смотреть новости

КУРСК, 3 апр — РИА Новости. Мирным жителям Курской области, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, запрещали смотреть новости на Украине, рассказали РИА Новости эвакуированные из Сумской области пожилые куряне.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины.
По словам эвакуированного мужчины, вывезенных на территорию Украины курян содержали в старом госпитале в Сумской области. По его словам, людям запретили смотреть новости, для них включали только фильмы.
«Нам запретили даже смотреть по телевизору (президента РФ Владимира — ред.) Путина, украинский канал… Нам запретили (смотреть новости — ред.)», — сказал он.
По словам эвакуированной пожилой женщины, новости они смогли посмотреть лишь раз тайком.
«Новости мы только один раз успели тайком посмотреть. Там телевизор установили настенный и или через планшет, или через телефон завели», — сказала она.
Женщина добавила, что новости были про Курскую область.
Показания эвакуированных зафиксировали военные следователи СК РФ.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск «Север» развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.