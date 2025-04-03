Форум президентов школ начался в Москве и собрал сотни участников со всей страны

«Развивая ученическое самоуправление, вы развиваете Россию! Мы, со своей стороны, будем и дальше делать всё, чтобы вы могли реализовать себя на благо нашей Родины», — подчеркнул значимость форума на торжественном открытии первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.